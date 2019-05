Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Kanuunfall auf der Donau - Glück im Unglück hatten sechs junge Kanuten am Samstagnachmittag auf der Donau, als zwei Kanus zusammenstießen.

Gegen 16:30 Uhr befanden sich sechs junge Männer im Alter zwischen 25 und 30 Jahren mit zwei Kanus auf der Donau. Etwa auf Höhe der Adenauer Brücke drehte sich eines der Kanus und stellte sich quer zur Strömung. Das zweite Kanu steuerte frontal auf das Querstehende und stieß mit diesem zusammen. Beide Kanus kenterten. Alle sechs Kanuten konnten sich glücklicherweise selbst an die Ufer auf Ulmer und Neu-Ulmer Seite retten. Sie waren durchweg mit Schwimmwesten ausgerüstet. Alle unverletzt und lediglich nass. Die beiden Kanus wurden an Land gezogen und an den Bootsbetreiber übergeben. Weder die sofort herbei geeilten Beamten des Polizeireviers Ulm-Mitte noch eine Rettungswagenbesatzung mussten eingreifen.

