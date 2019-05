Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Unbekannter fackelt Wartehäuschen ab

Nur noch verkohlte Reste blieben nach einem Brand von einem Bushaltestellenhäuschen übrig.

Ulm (ots)

Lichterloh brannte am Samstagmorgen gegen 04.30 Uhr ein Wartehäuschen in der Hellensteinstraße vor dem Kreisverkehr. Ein unbekannter Täter legte an der Holzkonstruktion ein Feuer, die daraufhin vollständig niederbrannte. Die Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidenheim unter der Telefonnummer 07321/322430 zu melden.

