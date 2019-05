Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen/Brenz - Unbekannter entwendet Geldbörse

Nachdem ein Dieb aus einem Geldbeutel das Bargeld entnommen hatte, legte er ihn vor einem Polizeigebäude ab.

Ulm (ots)

Ein ungewöhnliches Verhalten legte ein Dieb Freitagnacht an den Tag. Zunächst entwendete er am späten Abend in einer Gaststätte den Geldbeutel eines anderen Gastes. Nachdem der Unbekannte das Bargeld entnommen hatte, legte er den Geldbeutel vor dem Polizeirevier ab. Dort entdeckten ihn wenig später die Polizeibeamten. Da der Bestohlene bereits Anzeige erstattet hatte, konnten ihm die Beamten seinen Geldbeutel kurz danach wieder aushändigen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Giengen dauern noch an.

