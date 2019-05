Polizeipräsidium Ulm

Am Dienstag durfte ein Autofahrer in Schemmerhofen nicht mehr weiterfahren.

Gegen 17.15 Uhr fuhr ein Audi mit Anhänger in der Alten Biberacher Straße. Dort stoppte die Polizei das Fahrzeug. Die Beamten schauten sich auch den Führerschein des Mannes an. Der 46-Jährige konnte nur die Fahrerlaubnis der Klasse B vorzeigen. Um aber den Pkw mit Anhänger zu führen hätte er die Klasse BE benötigt. Der Autofahrer durfte nicht weiterfahren. Auf ihn kommt jetzt eine Strafanzeige zu.

Vor mehreren Jahren wurden neue Führerscheinklassen eingeführt. Die Polizei empfiehlt, sich vor Fahrtantritt zu vergewissern, ob die vorhandene Fahrerlaubnis ausreichend ist, das Fahrzeug zu führen.

