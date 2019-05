Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Dürnau - Fußgängerin angefahren

Ulm (ots)

Um 17.20 Uhr befuhr am Dienstag ein 85-jähriger PKW-Lenker mit seinem PKW die Gammelshauser Straße in Richtung Gammelshausen. Er bog nach rechts in die Raubeckstraße ab. Dort erkannte er die 65-jährige Fußgängerin zu spät, welche die Fahrbahn queren wollte. Auch mit einer Ausweichbewegung konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er erfasste die Fußgängerin und schleuderte sie zu Boden. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Stützmauer. Die Frau wurde schwer verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

