Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Grillfeuer beanstandet

Ulm (ots)

Am 01.05.2019, gegen 01.10 Uhr, konnte die Streife an der Grillstelle im Waldgebiet beim Pfaffenbergsträßle vier PKW antreffen. An der Grillstelle hatten 12 Personen ein kleines Lagefeuer entfacht. Aufgrund der langen Trockenheit besteht jedoch wegen der Brandgefahr ein striktes Feuerverbot. Bei der geringen Größe des Feuers wurde auf eine Verständigung der Feuerwehr verzichtet. Die Anwesenden wurde verpflichtet das Feuer bis zum vollständigen Niederbrand zu beaufsichtigen. Die Personalien wurden erhoben.

