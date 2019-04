Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Betrunkener Autofahrer in unfallbeschädigtem Auto angetroffen

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 00.45 Uhr, wurde am Ortsende von Dintenhofen ein stehender Audi Q5 festgestellt. Beide Insassen, ein 29-Jähriger und ein 21-Jähriger, waren deutlich betrunken. Das Auto war an der Stoßstange vorne rechts beschädigt. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde beim 29-Jährigen eine Blutprobe erhoben. Die Polizei in Ehingen sucht nach Zeugen, die Angaben zur Unfallstelle und zum verantwortlichen Autofahrer machen kann. Hinweise werden an das Polizeipräsidium Ulm unter Tel. 0731/188-0 erbeten.

