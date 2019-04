Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen - Lkw´s im Visier

Spezialisten der Polizei nahmen am Mittwoch den Schwerlastverkehr genauer unter die Lupe.

Ulm (ots)

Die Polizei kontrollierte am Mittwoch den Lkw-Verkehr auf der A8 zwischen Mühlhausen und Aichelberg. Bei der über mehrere Stunden dauernden Kontrolle wurden Abstandsmessungen bei den Lkw´s durchgeführt. Fahrer und ihre Fahrzeuge wurden auf ihre Verkehrssicherheit überprüft. 20 Lkw-Fahrer unterschritten den Mindestabstand. Sie wurden direkt angehalten und mussten jeweils eine Strafe in Höhe von 105 Euro bezahlen. Drei Lkw-Fahrern wurden wegen Überholen im Überholverbot geahndet. Bei den weitergehenden Kontrollen stellten die Beamten weitere Verstöße fest. Der Fahrer eines Sattelzuges hatte seinen Tacho manipuliert. Er konnte dadurch seine Geschwindigkeitsbegrenzung außer Kraft setzen. Das Fahrzeug wurde einem Sachverständigen zugeführt und begutachtet. Der Laster wurde aus dem Verkehr gezogen. Eine Weiterfahrt darf erst nach umfangreicher Reparatur erfolgen. Ein anderer Fahrer durfte auch nicht mehr weiter fahren. Er zeigte bei der Kontrolle einen gefälschten Führerschein vor. Ein Lkw-Fahrer hielt seine Lenk- und Ruhezeiten nicht ein. Die Polizei wird die Kontrollen in diesem Bereich weiterführen.

