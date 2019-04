Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei: Einbrecher kommt nicht davon.

Ulm (ots)

Am Dienstag, gegen 01:30 Uhr schlug der zunächst unbekannte Tatverdächtige in der Elisabethenstraße die Scheibe einer Apotheke ein und gelangte so in die Verkaufsräumlichkeiten. Dabei löste er einen Alarm aus. Auf der Suche nach Diebesgut fand der mutmaßliche Täter Medikamente, welche er an sich nahm. Mit seiner Beute flüchtete er. Zeugen gaben der Polizei den entscheidenden Hinweis auf den Tatverdächtigen. Noch in der Nacht durchsuchten die Ermittler dessen Wohnung. Dabei fanden die Beamten das Diebesgut. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Beamten prüfen nun, ob der 31-Jährige für weitere Straftaten in Betracht kommt.

