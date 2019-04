Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Langfinger schlagen zu

Einbrecher drangen von Mittwoch auf Donnerstag in Eislingen in zwei Gebäude ein.

Vergangene Nacht hebelte ein Unbekannte in der Staufeneckstraße zwei Türen an einem Gebäude auf. Im Innern suchte er nach Brauchbarem. Er fand nicht. Ohne Beute flüchtete er unerkannt. Zurück ließ er hohen Sachschaden von mehreren tausend Euro. In derselben Nacht war ein Dieb im Tälesweg unterwegs. Auch er hebelte an einem Haus eine Tür auf. Dadurch gelangte er ins Innere. Auf der Suche nach Brauchbarem durchsuchte er die Räume. Er fand Bargeld. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Die Polizei sicherte die Spuren. Die Beamten vom Polizeirevier Eislingen (Telefon 07161/851-0) haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun die Täter.

