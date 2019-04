Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Auto in Flammen

Am Dienstag brannte bei Kuchen ein Auto.

Ulm (ots)

Gegen 11.15 Uhr stand ein Mercedes nördlich von Kuchen auf einem Feldweg. Dessen 80-jähriger Besitzer lud gerade Gegenstände in sein Fahrzeug. Der Mann bemerkte einen Brand in seinem Auto. Zunächst versuchte er selbst, das Feuer zu bekämpfen. Das misslang und er wählte den Notruf. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Mercedes. Bei den Löschversuchen wurde der Mann leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Sein Gefährt war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper kam. Vermutlich dürfte ein technischer Defekt Ursache für das Feuer gewesen sein.

