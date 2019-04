Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lauterach - Transporter beschädigt Dachrinne

Der Fahrer eines Paketdienstes kümmerte sich am Montag in Lauterach nicht um den Schaden.

Ulm (ots)

Gegen 11.45 Uhr war ein Transporter in der Ehinger Straße unterwegs. Dessen Fahrer fuhr rückwärts in einen Hof. Dort blieb er an einer Dachrinne hängen. Eine Zeugin bemerkte den Unfall. Sie stellte den Verursacher zur Rede. Der sah sich wohl den Schaden an. Er stieg wieder in sein Fahrzeug und fuhr weiter. Die Zeugin notierte das Kennzeichen des Fahrzeugs. Die Polizei sicherte die Spuren. Die Beamten ermitteln nun den Fahrer.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

