POL-UL: (BC) Ertingen - Radfahrer missachtet Vorfahrt

Leicht verletzt wurde ein Radfahrer am Mittwoch bei einem Unfall in Ertigen.

Ulm (ots)

Kurz vor 17 Uhr fuhr ein 29-jähriger Radler in der Bahnhofstraße. Der Rennradfahrer bog nach links in die Riedlinger Straße ab. In der Riedlinger Straße kam von links eine Mercedes Fahrerin. Die 35-Jährige hatte Vorfahrt. Der Radfahrer übersah die Autofahrerin. Beide Fahrzeuge kollidierten leicht. Der Mann stürzte und erlitt nur leichte Verletzungen. Beide Gefährte blieben fahrbereit. Es entstand nur geringer Sachschaden. Die Autofahrerin wollte dem Radler an der Unfallstelle wohl zunächst nicht ihre Personalien mitteilen. Beide Parteien begaben sich daher unabhängig voneinander zur nächsten Polizeidienststelle. Dort meldeten sie den Unfall.

Hinweis der Polizei: Die Straßenverkehrsordnung (StVO) verpflichtet Unfallbeteiligte dazu, ihre Personalien den anderen Beteiligten auf Verlangen mitzuteilen. Dazu gehören insbesondere die Angabe von Name und Anschrift des Fahrers und Name und Anschrift des Fahrzeughalters. Eine vorgefertigte Unfallkarte für Verkehrsunfälle zum Herunterladen und weitere Tipps finden Sie im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

