POL-UL: (BC) Riedlingen - Einbrecher im Industriegebiet am Werk

In der Nacht zum Dienstag stiegen Unbekannte in drei Gebäude in Riedlingen ein.

Gegen 2.30 Uhr fielen einer Zeugin Einbrecher auf. Ein Mann war in ein Gebäude in der Robert-Bosch-Straße eingestiegen. Nach der Entdeckung seien drei Personen geflüchtet. Die alarmierte Polizei nahm die Verfolgung auf, konnte die Verdächtigen aber nicht mehr antreffen. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Unbekannten eine Scheibe eingeschlagen und gelangten so ins Innere. Dort durchwühlten sie Schränke und fanden Geld. Das hatten sie vor der Flucht mitgenommen. Auf der Flucht verlor einer der Verdächtigen einen Schuh. Hierbei handelt es sich um einen schwarzen Sportschuh der Marke Kappa, Größe 43, mit Klettverschluss.

Im Laufe des Dienstags wurden der Polizei zwei weitere Einbrüche in der Robert-Bosch-Straße gemeldet. Auch hier hatten die Verdächtigen eine Scheibe eingeschlagen und sind so in die Gebäude eingestiegen. Was die Diebe entwendeten konnte die Polizei noch nicht berichten. Auch lag der Polizei noch keine Schadenshöhe vor. Zumindest zwei der drei Burschen sollen schlaksig sein und Kapuzenpullis getragen haben. Der Dritte soll etwas kräftiger gebaut sein. Die Ermittler haben Spuren gesichert und hoffen unter der Telefon-Nr. 07371/9380 auf Zeugenhinweise.

- Wem sind in der Nacht zum Dienstag die drei Verdächtigen im Industriegebiet noch aufgefallen? - Wer kann Angaben zu den Einbrüchen in der Robert-Bosch-Straße machen? - Wer kann Hinweise zu dem verlorenen Schuh oder sonstige Hinweise geben?

Geschäfte, Gaststätten, Büros, Praxen und andere Gewerbe- und Freizeiträume sind nach polizeilichen Erfahrungen immer wieder Ziele von Einbrechern. Da Fenster und Türen meist die Schwachstellen eines Gebäudes bilden, stehen sie im Fokus der Einbrecher. Ihnen kann die Arbeit erschwert werden, indem Sicherungen installiert werden. Wie man sich außerdem gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Biberach und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/1881444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

