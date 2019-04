Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Fünf Insassen verletzt

Ein Verkehrsunfall führte am Samstag bei Dietenheim zu einem größeren Rettungseinsatz.

Ulm (ots)

Eine 18-Jährige fuhr am Samstagabend gegen 19.45 Uhr auf der Landesstraße von Balzheim in Richtung Dietenheim. Hierbei kam sie nach links von der Straße ab. Ihr Opel überschlug sich. Die Fahrerin und ihr 18-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die drei weiteren Insassen im Alter von 11, 16 und 18 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Auch sie kamen ins Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 2.000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten.

++++0593546

Anita Mangold / Holger Fink, Pressestelle, Telefon: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell