Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizeikontrolle mit Rangierunfall

Gleich gegen mehrere Vorschriften verstieß ein Autofahrer am Freitagnacht

Ulm (ots)

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fiel ein 22jähriger Autofahrer am Freitag kurz vor Mitternacht in der Ulmer Zinglerstraße bei einer Laserkontrolle auf. Als der VW-Fahrer vom Anhalteposten in die Kontrollstelle eingewiesen wurde, rangierte der sein Fahrzeug rückwärts. Dabei übersah er ein weiteres in der Kontrollstelle stehendes Fahrzeug und touchierte dieses. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein daraufhin durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von mehr als 0,3 %. Das Ergebnis des Alkotests in Zusammenhang mit dem Rangierunfall deutete darauf hin, dass er nichtmehr in der Lage ist, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen. Aufgrund dessen wird jetzt vom Polizeirevier Ulm-West gegen den Mann wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt ermittelt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0588272)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell