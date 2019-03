Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Einbrecher verunstalten Bauhof

Von Dienstagmittag auf Mittwoch verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zum Bauhof in Lonsee.

Ulm (ots)

Der Unbekannte hebelte eine Tür auf und gelangte ins Innere. Dort besprühte er in silberner und grauer Farbe Türen und elektrische Geräte. Ordner warf er auf den Boden. Gefundenes Geld nahm er mit und verschwand. Der Schaden dürfte knapp 1.000 Euro betragen. Die Polizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0731/1880 zu melden.

Die Zahl der Einbrüche in Gewerberäume ist mehr als doppelt so hoch wie im Privatbereich. Zum Schutz vor Einbruch und Diebstahl sollte hier stets die Beratung einer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Anspruch genommen werden. Sie ist unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen an Haus und Firma sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de. In der Broschüre "Schlechte Geschäfte für Einbrecher" finden speziell Gewerbetreibende Tipps und Verhaltenshinweise.

