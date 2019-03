Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Gurt und Handy

Am Dienstag führte die Polizei in Laupheim Kontrollen durch.

Ulm (ots)

Am Vormittag nahm die Laupheimer Polizei den Verkehr in der Ulmer Straße unter die Lupe. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag auf Gurt- und Handyverstößen. Innerhalb von zwei Stunden mussten die Beamten acht Fahrer ohne Gurt und zwei mit dem Telefon am Steuer beanstanden. Letztere erwartet nun ein Regelbußgeld von 100 Euro und ein Punkt im Zentralregister. Die Gurtmuffel kommen in der Regel noch mit einem Verwarnungsgeld von 30 Euro davon.

Das Ergebnis der Kontrollen zeige, dass die Polizei richtig lag. Die Kontrollen werden fortgeführt, um mehr Sicherheit im Straßenverkehr für alle zu erreichen.

Hinweis der Polizei: Gurte retten Leben! In den letzten Jahren hatte etwa jeder vierte tödlich verunglückte Verkehrsteilnehmer den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Das Sicherheitssystem aus Gurt und Airbag schützt vor erheblichen Verletzungen. Der Airbag erhöht den Wirkungsgrad des Gurtes deutlich. Um einen optimalen Gurtverlauf sicherzustellen ist eine gerade und aufrechte Sitzposition wichtig. Insassen auf den "hinteren Reihen" beugen sich häufig zur Seite oder nach vorne, um sich etwa zu unterhalten oder den Straßenverlauf zu beobachten und geben damit dem Gurt keine Chance, sie optimal zu schützen. Generell gilt: "Wer klickt, hat's geschnallt!".

Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

++++++0565324

Anna Schulz / Holger Fink, Pressestelle, Telefon: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell