POL-UL: (UL) Dornstadt - Sattelzug missachtet Vorfahrt

Bei einem Unfall am Montag bei Dornstadt erlitt eine 27-Jährige leichte Verletzungen.

Gegen 13.40 Uhr verließ ein 54-Jähriger die B 10. Er wollte mit seinem Sattelzug an der Tomerdinger Kreuzung in Richtung Beimerstetten fahren. Hierbei kam von rechts eine Frau mit einem Mercedes. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Rettungsdienst brachte die 27-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Ihr Auto wurde abgeschleppt. Laut Polizei beträgt der Sachschaden am Mercedes rund 10.000 Euro und am Lastwagen etwa 1.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Die Straßenverkehrsordnung mahnt zu ständiger Vorsicht. Jede Unaufmerksamkeit kann schwere Folgen haben.

