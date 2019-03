Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Infos vom Profi: Die Polizei informiert bei der Baumesse Stauferpark in Göppingen zum Thema Einbruchschutz.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche im Landkreis Göppingen ist zwar seit Jahren rückläufig, die 134 Fälle im Jahr 2017 sind aber immer noch recht viel: Immerhin wird an jedem dritten Tag eine Wohnung im Kreis Göppingen aufgebrochen oder dies versucht. Nahezu die Hälfte der Einbrüche scheitert. Das zeigt, dass man sich vor Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wichtig sind vor allem die Sicherungen an Haus und Wohnung. Wichtig ist aber auch eine gute Nachbarschaft, die acht gibt und die Polizei verständigt, wenn sie etwas Verdächtiges sieht. Ebenso wichtig ist das eigene Verhalten: Das beste Schloss nützt nichts, wenn es nicht verriegelt wird. Die Polizei hat noch viele weitere gute, einfache aber wertvolle Tipps parat. Sie informiert in zwei Vorträgen auf der Baumesse Stauferpark in Göppingen, wie jeder sein Zuhause wirkungsvoll schützen kann, welche Sicherungen geeignet sind und wie der Staat Einbruchschutz fördert. Am Samstag, 23. März, um 15.30 Uhr, referiert Christian Quattrone, am Sonntag, 24. März, um 11.30 Uhr, Ralf Liebrecht. Die beiden Polizisten von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Göppingen gegen kostenlose Tipps und Ratschläge. Im Übrigen auch das ganze Jahr über. Beratungstermine können Sie unter der Telefonnummer 0731/188-1444 vereinbaren. Die Berater kommen gerne auch zu Ihnen nach Hause.

