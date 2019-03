Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen

Region - Entgegen der Vorschriften

Zahlreiche Verstöße ahndete die Polizei am Montag in Ehingen, Laichingen, Munderkingen und Rottenacker.

Ulm (ots)

Gleich 13 Fahrer aus der Region waren nicht angeschnallt. Zwei weitere sorgten nicht dafür, dass die Kinder entsprechend gesichert waren. Eine Siebenjährige war in Ehingen gar nicht angeschnallt. In Munderkingen saß ein Kind zu tief. Hier fehlte die Sitzerhöhung. Zwei andere Fahrer benutzten in Ehingen während der Fahrt ein Smartphone. In Rottenacker war ein Fiat-Fahrer war mit einem Reifen mit zu wenig Profil unterwegs. Alle Fahrer erwartet ein Bußgeld von 30 bis 100 Euro. In Fällen von verbotener Handynutzung oder abgefahrenem Reifen kommt noch ein Punkt im Verkehrsregister hinzu. Auch ein Fahrzeughalter, der eine Fahrt ohne ausreichendes Profil zulässt, erhält ein Bußgeld inklusive Punkt in Flensburg.

Sicherheitsgurte und Kinderrückhaltesysteme sind die "Lebensretter Nr. 1" im Straßenverkehr! In den letzten Jahren hatte etwa jeder vierte tödlich verunglückte Verkehrsteilnehmer den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Einen Sturz aus zehn Metern Höhe ist kaum zu überleben. Er entspricht einem Aufprall bei einer Geschwindigkeit von nur 50 km/h. Bei dieser Aufprallgeschwindigkeit wirkt auf den menschlichen Körper das 30-fache seines Eigengewichts - bei 70 kg sind das gut zwei Tonnen. Deshalb empfiehlt die Polizei immer, den Gurt anzulegen und Kinder zu sichern. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

++++++0458681

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell