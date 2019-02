Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Ein vergessenes Essen führte am Dienstag in Schelklingen zu einem größeren Feuerwehreinsatz.

Ulm (ots)

Gegen 23.30 Uhr hörte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Zum Kreuzberg" in Schmiechen den Rauchmelder. Im Gebäude war Rauch. Die Feuerwehr kam und löschte das verbrannte Essen. Das hatte ein 20-Jähriger im Backofen vergessen. Rettungskräfte evakuierten wegen des starken Rauches die Bewohner. Alle blieben unverletzt. Am Gebäude entstand kein Schaden. Nachdem die Feuerwehr das Gebäude gelüftet hatte, konnten die Menschen wieder in ihre Wohnungen. Die Feuerwehren Schelklingen und Schmiechen waren mit 28 Angehörigen und vier Fahrzeugen im Einsatz. Ebenso war ein Rettungswagen am Brandort.

Rauchmelder können Leben retten, da sie im Brandfall rechtzeitig Alarm auslösen. Die größte Gefahr geht dabei nicht von den Flammen aus, sondern von dem Rauch. Er ist oft nicht sichtbar, hochgiftig und kann innerhalb kürzester Zeit zur Bewusstlosigkeit führen. Ein Rauchwarnmelder erkennt rechtzeitig jede Rauchentwicklung und schlägt lautstark Alarm.

