POL-UL: (GP) Süßen - Auto zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte von Sonntag auf Montag ein Auto in Süßen.

Ulm (ots)

Von Sonntag auf Montag parkte ein BMW in der Drosselstraße. Ein Unbekannter ärgerte sich darüber, dass das Fahrzeug in dem verkehrsberuhigten Bereich außerhalb von gekennzeichneten Parkflächen stand. Er hinterließ am Fahrzeug einen Zettel über das Parken und zerkratzte die Beifahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand. Den Schaden an dem BMW schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro.

Hinweis der Polizei: In verkehrsberuhigten Bereichen mit Zeichen 325, 326 ist das Parken nur auf eigens dafür gekennzeichneten Flächen zulässig. Ausgenommen zum Be- und Entladen.

