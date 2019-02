Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Tomerdingen - Einbrecher überrascht

Einen unliebsamen Gast hat eine Hauseigentümerin am Samstagabend in die Flucht geschlagen.

Ulm (ots)

Genau in dem Moment als eine 64jährige den Hausflur ihrer Wohnung betrat kam ihr ein Einbrecher entgegen. Der war offensichtlich kurz zuvor über das gekippte Schlafzimmerfenster in die Wohnung im Maienweg eingestiegen und gerade dabei nach Wertsachen zu suchen. Als die Bewohnerin das Licht einschaltete suchte der Einbrecher ohne Beute durch die Terrassentüre sein Heil in der Flucht. Nach Schilderung der Geschädigten Frau ist der Einbrecher mit einer blauen Steppjacke bekleidet gewesen und mit einem Fahrrad in Richtung Wannenmacherstraße geflüchtet. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0348770)

