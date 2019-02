Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim - Seniorin im Rausch

Von der Unfallstelle flüchtete eine 70-Jährige am Mittwoch in Sontheim.

Ulm (ots)

Gegen 16.20 Uhr war ein Kia in der Bahnhofstraße unterwegs. Das Fahrzeug prallte gegen einen geparkten BMW. Statt sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete die Autofahrerin. Weit kam sie nicht: Am Bahnhof blieb ihr Fahrzeug stehen. Die Frau flüchtete zu Fuß. Das hatte ein Zeuge beobachtet. Die Polizisten kamen und nahmen die Ermittlungen nach der Autofahrerin auf. An ihrer Wohnanschrift konnten sie die 70-Jährige antreffen. Sie roch nach Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht, dass die Frau zu viel davon intus hatte. Deshalb kam sie in ein Krankenhaus. Dort nahm ihr ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille die KIA-Fahrerin tatsächlich intus hatte. Auch ihren Führerschein musste die Frau abgeben. An dem BMW entstand Totalschaden. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 7.000 Euro. Die Giengener Polizei (07322/96530) ist nun auf der Suche nach weiteren Zeugen. Zwei Jugendliche sollen ebenfalls an der Unfallstelle gewesen sein.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

++++0327405

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell