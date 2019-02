Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Zylinder angebohrt

Draußen blieb ein Einbrecher am Dienstagmittag in Göppingen.

Ulm (ots)

Der Unbekannte versuchte zwischen 12 und 15 Uhr in ein Gebäude in der Heininger Straße einzudringen. Dazu bohrte er in den Schließzylinder, der die Tür geschlossen hielt. Die Polizei (Tel. 07161/504500) hat Spuren gesichert und die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Der Schaden beträgt rund 100 Euro.

Die Hälfte der Einbrüche scheitern, weiß die Polizei. Der Fall zeigt, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Erste Tipps dazu finden Sie unter www.k-einbruch.de.

