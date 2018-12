Ulm (ots) - Der 32-Jährige war gegen 23 Uhr von Unterweiler in Richtung Altheim ob Weihung unterwegs. In einem Waldstück kam er mit seinem Toyota von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Wie der Mann später der Polizei mitteilte, sei er einem Reh ausgewichen. Die Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Verunglückte nach Alkohol roch. Deshalb musste er eine Blutprobe und den Führerschein abgeben. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug.

Die Polizei mahnt: Rechnen Sie bei Dämmerung und Dunkelheit immer mit Wild auf der Straße. Gerade auch auf Straßen, die durch Warnschilder gekennzeichnet sind. Autofahrer sollen hier langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein. Und den Sicherheitsabstand einhalten, falls der Vorausfahrende plötzlich bremsen muss. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Autofahrer: abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten. Warnblinklicht einschalten. Denn je größer das Tier, desto gefährlicher wird der Unfall für die Menschen im Auto. Bei Zusammenstößen mit schwerem Rehwild entstehen meist hohe Sachschäden von Tausenden Euro an den Fahrzeugen. Ein Beleg, dass hohe Kräfte bei den Unfällen wirken.

