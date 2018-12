Ulm (ots) - Der Unfall passierte zwischen 18 Uhr und 8 Uhr in der Konrad-Sam-Straße. In diesem Zeitraum stand dort ein Skoda Oktavia in einer Parkbucht im Bereich einer Kurve. Der Unbekannte fuhr gegen ein Fahrzeugeck des Skoda. Er hinterließ etwa 2.000 Euro Schaden und fuhr weiter, ohne sich darum zu kümmern. Die Polizei aus Munderkingen hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise (07393/91560).

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

