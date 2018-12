Ulm (ots) - Gegen 11.30 Uhr sah der Autobesitzer, dass ein Unbekannter in sein Auto eingebrochen hatte. Der Pkw stand auf einem Parkplatz in der Memminger Straße. Der Täter ging zu dem Pkw und schlug die Scheibe der Beifahrertür ein. Im Fußraum des Beifahrersitzes fand er einen Rucksack. Den nahm er als Beute. Er flüchtete damit. Seine Spuren ließ der Einbrecher am Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Giengen (07322/96530) erste Hinweise auf den Unbekannten.

Tipp der Polizei: Auto Aufbrecher haben es nicht es nicht immer Navigationsgeräte und Autoradios abgesehen. Auch Taschen und andere Dinge haben sie im Visier. Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück. Verschließen Sie Fenster, Türen, Schiebedach. Auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Weitere Informationen auf www.polizei-beratung.de

++++++2281555

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell