Ulm (ots) - Gegen 16.45 Uhr war ein Unbekannter mit seinem Auto in der Böfinger Steige Richtung Stadtmitte unterwegs. Der Fahrer überholte ein anderes Auto, von dem bislang auch keine Erkenntnisse vorliegen. Ein Mercedes kam entgegen und wollte in das Wohngebiet Lettenwald abbiegen. Hierbei kam ihm das überholende Auto entgegen. Um mit diesem einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, zog der Mercedes nach rechts. Dabei stieß er mit einem anderen Mercedes zusammen, der stadtauswärts unterwegs war. Ein 46-Jähriger wurde hierbei leicht verletzt. Der Schaden an den Autos beträgt etwa 9.000 Euro. Die Polizei aus Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Gesucht werden sowohl der Fahrer der gefährlich überholte, als auch der Überholte. Ferner hofft die Polizei (0731/1880) auf Zeugen zum Unfallhergang.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

