Ulm (ots) - Gegen 12 Uhr war eine Frau in einem Geschäft in der Max-Hilsenbeck-Straße beim Einkaufen. Ihren Geldbeutel hatte sie in den Wagen gelegt. Der fehlte, als die Frau an der Kasse bezahlen wollte. Der Dieb muss in einem unbeaufsichtigten Moment zugegriffen haben.

Tipp der Polizei: Verwahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Mobiltelefon und Schlüssel nicht in der Einkaufstasche, dem Einkaufskorb oder Einkaufswagen und legen Sie Ihr Portemonnaie an der Kasse nicht aus der Hand.

++++++++++++2235270

