Ulm (ots) - Ein Mann parkte gegen 12.15 Uhr seinen VW auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Gammertinger Straße. Als der 45-Jährige kurze Zeit später zurückkam, fand er einen Schaden an seinem Auto. Der Verursacher hatte sich nicht um den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro gekümmert. Stattdessen war er geflüchtet. Die Polizei Riedlingen (07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sicherte die Spuren, um dem Verursacher auf die Schliche zu kommen.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst drohen Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

