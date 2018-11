Ulm (ots) - In der Sauerbruchstraße stand zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr ein VW. Der wurde am Heck beschädigt. Polizisten fanden nicht nur Teile des VW. Auch Teile des geflüchteten Autos lagen dort. Nicht weit weg stand ein Auto mit entsprechendem Schaden. Gegen die 61-Jährige Besitzerin ermittelt nun die Polizei.

In Niederstotzingen-Stetten gibt es bislang keine heiße Spur zum Verursacher. Dort stand zwischen 9.20 Uhr und 19.35 Uhr ein Skoda in der Oberdorfstraße. Das Auto stand zwischen zwei Bäumen in der Nähe einer Wirtschaft. Der Unbekannte hinterließ an diesem etwa 2.000 Euro Schaden. Hinweise bitte an das Polizeirevier Giengen unter der Telefon-Nr.: 07322/96530.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Wer mit seinem Auto einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten. Oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

