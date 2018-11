Ulm (ots) - Die Bewohnerin eines Hauses in der Weststadt hörte kurz vor 21 Uhr einen Rauchmelder. Sie vermutete dies bei der Nachbarin. Als die Frau an der Wohnungstür klingelte, öffnete die Nachbarin. Sofort erkannte die Zeugin, dass die Kleidung der 67-Jährigen in Flammen stand. Sie half sofort und verständigte den Rettungsdienst. Die Feuerwehr löschte die Flammen auf dem Balkon des Hauses. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt die Ursache des Brandes. Die ist bislang nicht bekannt.

++++++++++ 2130781

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell