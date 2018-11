Ulm (ots) - Mehrere Tausend Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Samstag, vermutlich zwischen 01.30 und 03.00 Uhr, in Ehingen in der Elsternstraße. Dabei war ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen geparkten VW Caddy gefahren und hatte die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt. Am VW Caddy waren rote Lackspuren feststellbar. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Ehingen gehen deshalb davon aus, dass der Verkehrsunfall von einem roten Fahrzeug verursacht wurde. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, hatte sich der Unfallverursacher aus dem Staub gemacht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ehingen unter 07391/588-0 zu melden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2130123)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell