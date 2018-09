Ulm (ots) - Die Tat war in der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 1.45 Uhr bei den Sportanlagen am Erlenweg. Der 24-Jährige saß am Fußweg beim Schwarzen Bach auf einer Parkbank, als er von drei Unbekannten angegangen worden sei. Die Männer hätten ihn festgehalten und durchsucht. Sie stahlen ein Smartphone, Geld und einen kroatischen Pass. Anschließend flüchteten sie in Richtung Bahnhof Biberach Süd. Laut dem Opfer unterhielten sich die drei Männer in einer südosteuropäischen Sprache. Sie sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt sein. Die mit mehreren Streifenwagen durchgeführte Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Ein Tatzusammenhang zu dem in der selben Nacht im Schlierholzweg angezeigten Raubdelikt besteht nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatortbereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Ebenso werden Zeugen gesucht, denen im Tatzeitraum eine verdächtige dreiköpfige Personengruppe aufgefallen ist.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Biberach, Telefon: 07351/447-0.

