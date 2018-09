Ulm (ots) - Gegen 18.30 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass es in einer Garage in der Jahnstraße brennen würde. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Sack mit Abfall im Keller der Garage Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Durch den Brand wurde der Keller der Garage verrußt. Weiterer Schaden entstand nicht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die Bewohnerin Asche nach dem Grillen in dem Plastiksack entsorgt. Dort fing der Sack Feuer.

Hinweis der Polizei: Werfen Sie niemals heiße Gegenstände wie Asche oder Zigarettenkippen in den Hausmüll! Auch wenn sie augenscheinlich verglüht sind, haben sie oft noch genug Resthitze, um leicht entzündbare Gegenstände in Brand zu setzen.

++++++++++++1709326

Judith Wolf, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell