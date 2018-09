Ulm (ots) - Der Einbruch in die Hütte am See wurde am Sonntag gegen 13.30 Uhr festgestellt. Unbekannte hatten die Türe aufgehebelt. So kamen sie in das Gebäude. Die Täter durchsuchten die Schränke. Sie fanden einen faltbaren Pavillon und mehrere Werkzeuge. Ihre Beute nahmen sie mit.

Die Polizei in Ehingen (Tel.: 07391/5880) ermittelt und sucht die Täter.

Gegen Einbruch und Diebstahl kann man sich schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ehingen und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++++++++++1709350

Judith Wolf, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell