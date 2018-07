Ulm (ots) - In der Nacht zum Sonntag machte sich der Dieb an dem Vereinsheim im Kugelwert zu schaffen. Er brach eine Tür auf und durchsuchte die Schränke. Lediglich in einem Kühlschrank fand er etwas Geld. Sein Versuch, weitere Türen aufzubrechen, scheiterte. So blieb es bei dieser übersichtlichen Beute, mit der der Unbekannte die Flucht ergriff. Ihn sucht jetzt die Munderkinger Polizei. Sie empfiehlt, über Nacht oder freie Tage in Vereinsheimen und Geschäftsräumen kein Geld zurückzulassen. Darauf haben es Einbrecher abgesehen.

Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

