Ulm (ots) - Mit seinem Kastenwagen verließ kurz nach 17 Uhr ein 20-Jähriger einen Parkplatz in der Geislinger Straße. Er wollte nach links in die Fahrbahn fahren. Von dort kam allerdings ein Nissan. Den hatte der 20-Jährige übersehen. Die Autos stießen zusammen. Der Nissanfahrer wurde dabei leicht verletzt. Er ging später selbst zum Arzt. Beide Autos mussten anschließend abgeschleppt werden. An ihnen entstand nach Schätzung der Polizei Sachschaden von rund 10.000 Euro. Jetzt ermittelt die Polizei gegen den 20-Jährigen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

