Ulm (ots) - Die Beiden saßen in einem Opel, mit dem ein 56-Jährige gegen 13.30 Uhr von Ettlenschieß her kam. Kurz vor Amstetten geriet der Fahrer mit seinem Wagen links neben die Fahrbahn. Im Graben rammte er eine Dole. Den heftigen Aufprall überstand der Fahrer leicht verletzt. Sein Beifahrer aber musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 56-Jährigen. Ihn erwartet eine Strafanzeige. Den Sachschaden am Opel schätzen die Ermittler auf rund 15.000 Euro.

++++++++++ 0802999

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell