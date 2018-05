Ulm (ots) - Ein Zeuge wachte gegen 2.30 Uhr auf, weil er Lärm von draußen härte. Er schaute nach und sah einen Mann, der vor einem Geschäft am Hafenbad stand. Offenbar schlug er mit einem Hammer gegen die Scheibe. Dann griff er hinein und flüchtete. Der Zeuge handelte richtig: Er rief sofort die Polizei an. Und er beschrieb den Einbrecher recht gut. Dank dieser Beschreibung nahm die Polizei kurz darauf in der Rothstraße einen Mann vorübergehend fest. Er hatte auch typisches Einbruchswerkzeug dabei. Die Beute hatte er inzwischen weggeworfen. Die fand die Polizei in der Nähe: Aus dem Geschäft waren drei Paar Schuhe weggekommen. Wegen des dringenden Verdachts, den Einbruch begangen zu haben, ermittelt die Polizei jetzt gegen den 27-Jährigen. Ihn erwartet eine Strafanzeige. Das Verhalten des Zeugen lobt die Polizei. Er habe überlegt gehandelt und so Verantwortung übernommen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

