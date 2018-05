Ulm (ots) - Gegen 6 Uhr rief eine Zeugin die Polizei. Sie teilte mit dass auf der B 10 ein Autofahrer in Schlangenlinien fuhr. Die Beamten kamen und stoppten das Fahrzeug in der Straße Weingärten. Dabei stellten sie fest, dass der Autofahrer nach Alkohol roch. Ein Test bestätigte, dass er zuviel davon getrunken hat. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Den Führerschein behielten die Polizisten ein. Den 26-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige. Außerdem erhält die Führerscheinstelle einen Bericht.

Die Polizei warnt: Wer mit Alkohol fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

