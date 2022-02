Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pizzabote überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Unbekannte haben am späten Mittwochabend (23.02.2022) einen 45 Jahre alten Pizzaboten im Emerholzweg überfallen. Der 45-Jährige wollte gegen 23.20 Uhr eine Pizza samt Getränken ausliefern. Als er dazu den Emerholzweg entlangfuhr, sah er einen winkenden Mann am Straßenrand stehen, der sich im Weiteren als der Bestellende ausgab. Der Lieferant stieg aus, begab sich zum Kofferraum und händigte dem Mann zunächst zwei Getränkeflaschen aus, als ein zweiter unbekannter Mann hinter einem Anhänger hervortrat. Er drückte dem Pizzaboten einen pistolenähnlichen Gegenstand in den Rücken und forderte Bargeld. Nachdem die beiden Männer mehrere Hundert Euro erhalten hatten, schalteten sie das Handy des 45-Jährigen aus und warfen es zusammen mit dem Fahrzeugschlüssel in das danebenliegende Feld. Sie flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung der Solitudeallee, wobei einer der Männer offenbar einen Schuss, mutmaßlich aus einer Schreckschusspistole, abfeuerte. Beide Täter sollen männlich, 25 bis 30 Jahre alt und schwarz gekleidet gewesen sein sowie eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben. Während die Person mit der mutmaßlichen Schreckschusspistole etwa 185 Zentimeter groß gewesen und einen schwarz-weißen Schal sowie eine schwarze Wintermütze getragen haben soll, soll sein Komplize 170 Zentimeter groß und etwas korpulenter gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

