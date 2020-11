Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West/-HedelfingenStuttgart-West/-Hedelfingen (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende (13.11.2020 bis 15.11.2020) zwei Fahrzeuge an der Silberburgstraße und an der Hedelfinger Straße aufgebrochen. Die Täter hebelten zwischen Freitag, 21.00 Uhr und Samstag, 03.10 Uhr das Beifahrerfenster eines Mini Cooper auf, der an der Silberburgstraße abgestellt war. Im Inneren demontierten sie das fest eingebaute Navigationsgerät im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend entkamen sie mit ihrer Beute unerkannt. An der Hedelfinger Straße gelangten die Täter zwischen Samstag, 17.00 Uhr und Sonntag, 10.00 Uhr auf unbekannte Art und Weise in eine Tiefgarage. Dort schlugen sie die hintere Seitenscheibe eines VW Tiguan ein und lösten damit mutmaßlich die Alarmanlage des Autos aus. Die Täter flüchteten ohne Beute. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen des Diebstahls in der Silberburgstraße werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden. Zeugenhinweise zur Tat in der Hedelfinger Straße nimmt das Polizeirevier 5 unter der Rufnummer +4971189903500 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell