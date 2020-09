Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall mit Stadtbahn

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Unfall zwischen einer Stadtbahn und zwei Autos ereignete sich am Mittwochvormittag (30.09.2020) in der Steinhaldenstraße. Eine Stadtbahn der Linie U19 fuhr gegen 11.20 Uhr auf der Steinhaldenstraße, von der Haltestelle Steinhaldenfeld kommend in Fahrtrichtung Neugereut. Am Bahnübergang an der Haltestelle standen an einer roten Ampel ein schwarzer Mercedes und ein weißer Renault. Im Vorbeifahren streifte die Stadtbahn beide Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

