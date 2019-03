Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch (27.03.2019) an der Schurwaldstraße sowie an der Talstraße Fahrzeuge aufgebrochen und dabei einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht. An der Schurwaldstraße schlugen die Täter zwischen 16.00 Uhr und 06.45 Uhr die Beifahrerscheibe eines geparkten Renaults ein, durchsuchten den Innenraum des Firmenfahrzeuges und entwendeten Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro. An der Talstraße drangen die Täter zwischen 19.00 Uhr und 15.00 Uhr durch Einschlagen eines Seitenfensters in das Innere eines Mercedes. Ob die Unbekannten tatsächlich etwas gestohlen haben, ist derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell