Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 29-Jähriger hat am Freitag (08.02.2019) versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der Mann sollte um 15.35 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Budapester Platz von einer Fußstreife kontrolliert werden, ergriff aber beim Erkennen der Beamten sofort die Flucht. Nach kurzer Verfolgung konnte er in der Kopenhagener Straße eingeholt und festgenommen werden. Auf dem Fluchtweg hatte der 29-Jährige verschiedene Betäubungsmittel weggeworfen, die offenbar zum Verkauf bestimmt waren. Der italienische Tatverdächtige, der derzeit keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde am Samstag mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

