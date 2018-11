POL-S: In Wohnungen eingebrochen

Stuttgart-Mühlhausen/-Weilimdorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Dienstag (27.11.2018) in Wohnungen an der Kormoranstraße und der Oppenheimer Straße eingebrochen und haben Bargeld und Schmuck erbeutet. Die Täter brachen an der Kormoranstraße zwischen 12.00 Uhr und 21.20 Uhr das im Erdgeschoss befindliche Wohnzimmerfenster auf und stiegen ins Haus ein. Dort durchsuchten sie mehrere Zimmer und stahlen Bargeld und Schmuck. In der Oppenheimer Straße hebelten Einbrecher in der Zeit von 17.30 Uhr und 18.10 Uhr die Terrassentür eines Mehrfamilienhaus auf und erbeuteten anschließend Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

