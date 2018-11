POL-S: Betrüger unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige haben am Sonntag (25.11.2018) mutmaßlich ein perfides Betrugsdelikt in einem Hotel begangen. Im Laufe des Tages haben die Unbekannten vermutlich zwei bislang ebenfalls unbekannte männliche Opfer mit dem sogenannten 'Wash-Wash-Trick' auf den Leim geführt. Beim Wash-Wash-Trick gaukeln die Betrüger vor, dass sie mit Hilfe spezieller Chemikalien und von unbedrucktem Papier waschechte Geldscheine herstellen können. Beim Verlassen ihres Hotelzimmers ließen die Täter entsprechendes Beweismittel zurück. Um welchen Betrag die Täter ihre Opfer gebracht haben ist bisher nicht bekannt. Zeugen, insbesondere die Geschädigten, werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

